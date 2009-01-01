Up in the Air
105 Min.Ab 0
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Up in the Air
Über den Wolken mit Oscargewinner George Clooney: Der knallharte Rationalist Ryan Bingham feuert Angestellte im Auftrag von Firmen, die selbst nicht den Mut dazu haben. Ständig auf Reisen, kann er sein Leben unter Fremden am Flughafen verbringen, ohne sich auf menschliche Beziehungen einlassen zu müssen. Alles läuft gut, bis er mit der College-Absolventin Natalie Keener arbeiten muss. Die stellt nicht nur Ryans berufliches Vorgehen in Frage, sondern auch sein gesamtes Leben.
Genre:Tragikomödie, Romanze
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
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