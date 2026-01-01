Up River
87 Min.Ab 12
87 Min.Ab 12
Up River
Ein junger Amerikaner will um 1900 der Zivilisation den Rücken kehren und sein Glück in British Columbia im immer noch wilden Westen der USA suchen. Doch sein romantisches Ideal zerbricht, als er mit der harten Realität konfrontiert wird: Ein Bergwerksbesitzer feindet ihn an, als er Land besiedelt, das dieser eigentlich erwerben wollte. Schließlich töten die Leute des Bergwerksbesitzers die junge Frau des Siedlers ...
Genre:Abenteuer
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MH Medien-Handels AG