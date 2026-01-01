Uralte Mythen: Gab es diese MONSTER wirklich?
Zwei uralte Legenden – zwei furchteinflößende Wesen: In dieser Doppelfolge geht es um Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange aus Mesoamerika, und den Minotaurus, das halb menschliche, halb tierische Labyrinthmonster aus der griechischen Mythologie. Was ist dran an den blutigen Ritualen, Menschenopfern und Göttergeschichten? Archäologen und Wissenschaftler untersuchen alte Ruinen, Tempel und Knochenfunde in Mexiko und auf Kreta, um herauszufinden, ob mehr hinter den Mythen steckt, als wir glauben. Tauche ein in eine Welt aus Göttern, Monstern und uralten Kulturen – zwischen Mythos und Realität.
