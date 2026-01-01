Väter & Töchter - Ein ganzes Leben
112 Min.Ab 12
112 Min.Ab 12
Väter & Töchter - Ein ganzes Leben
Bewegendes Drama über elterliche Liebe mit Russel Crowe: Als der erfolgreiche Autor Jake seine Frau bei einem Autounfall verliert, wird er schwer depressiv. Die gemeinsame Tochter Katie wächst fortan bei ihrer Tante und ihrem Onkel auf, die sie jedoch nicht sehr liebevoll behandeln. 25 Jahre später ist Katie Psychologin und Sozialarbeiterin. Jedoch ist die junge Frau aufgrund ihrer Kindheit beziehungsunfähig - bis sie den Schriftsteller Cameron kennenlernt ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Vuelta Entertainment GmbH