Vampire
119 Min.Ab 16
119 Min.Ab 16
Vampire
Seine Jagdgründe sind die virtuellen Weiten der Online-Chaträume, seine Instinkte aber sind furchtbar real. Der junge Biologielehrer Simon (Kevin Zegers) hat einen unstillbaren Durst nach menschlichem Blut. Und seine Opfer sucht sich der moderne Vampir unter denen, die ohnehin mit dem Leben abgeschlossen haben: jungen, suizidgefährdeten Frauen, für welche die dunklen Begierden ihres Killers zur Erlösung führen sollen...
Genre:Horror
Produktion:US, JP, CA, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH