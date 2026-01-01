VANish
75 Min.Ab 16
75 Min.Ab 16
VANish
Los Angeles: Die beiden Halbbrüder Jack (Austin Abke) und Max (Bryan Bockbrader) setzen einen irrwitzigen Plan in die Tat um. Zusammen mit ihrem Kumpel und Kriegsveteran Shane (Adam Guthrie) entführen die Männer die Tochter eines mächtigen Anführers der mexikanischen Mafia. Zwar gelingt es dem Trio Emma (Maiara Walsh) zu kidnappen, doch die Fahrt im Fluchtwagen gleicht einem Selbstmordkommando. Denn nun bekommen es die Pseudo-Gangster mit den brutalen Killern des Kartells zu tun! Auch eine Lösegeldzahlung ist unwahrscheinlich, da Kartellboss Carlos (Danny Trejo) nach eigenen Regeln spielt... - 2014 wurde Danny Trejo in die „Texas Film Hall of Fame“ aufgenommen.
Genre:Action, Horror, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.