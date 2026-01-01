Vendetta – Alles was ihm blieb war Rache
94 Min.Ab 16
94 Min.Ab 16
Vendetta – Alles was ihm blieb war Rache
Die Leben von zwei Fremden, dem Vorarbeiter Roman Melnyk (Arnold Schwarzenegger) und dem Fluglotsen Jacob Bonanos (Scoot McNairy), werden nach einem verheerenden Flugzeugzusammenstoß untrennbar miteinander verbunden. Während Jacobs Dienst ereignet sich der folgenschwere Fehler, der schließlich zur schrecklichen Katastrophe führt, bei der alle Passagiere sterben. Darunter sind auch Romans Frau und ihre schwangere Tochter. Jacob und Roman bleiben traumatisiert zurück und jeder für sich versucht mit den Geschehnissen umzugehen. Doch es beginnt ein Kreislauf von Schuld und Rache, der eine zerstörerische Dynamik entwickelt. Wie viele Opfer wird diese Katastrophe noch fordern?
Genre:Thriller, Drama, Action
Produktion:GB, US, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH