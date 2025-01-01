Venedig in Gefahr: Der Wettlauf gegen das Versinken
Erlebe den aufwühlenden Aufstieg und Fall Venedigs sowie ein verzweifeltes Rennen gegen die Zeit, um eine versinkende Stadt zu retten. Ausgehend von der millionenschweren Renovierung der Rialtobrücke durch den Modemagnaten Renzo Rosso (Diesel) erzählt diese atemberaubende Dokumentation die Geschichte Venedigs, von seinen Anfängen als Seerepublik bis zu den bahnbrechenden Bemühungen, die versinkende Stadt zu retten. Begleiten Sie uns auf eine Reise durch die verschlungenen Kanäle und betrachten Sie Mode, Kultur und Archäologie im Rahmen einer epischen Renovierung einer der berühmtesten Brücken der Welt. Die kontroverse Auswirkung großer Kreuzfahrtschiffe, des globalen Klimawandels und anderer Bedrohungen für die Lagune von Venedig werden ebenso ausführlich behandelt wie die Ingenieurskunst hinter einem 7 Milliarden Euro teuren Projekt zum Bau einer massiven Unterwasser-Sturmflutbarriere, die bei Hochwasser aus dem Meer aufragt, um die alte Stadt vor Überschwemmungen zu schützen. Der Film zeigt ausführliche Interviews mit Aktivisten, Ingenieuren, Architekten, Historikern und Förderern, die Venedig am besten kennen und daran arbeiten, es zu retten. Diese Experten geben uns die ganze Hintergrundgeschichte darüber, wie Venedig tatsächlich gebaut wurde und welche außergewöhnlichen Anstrengungen erforderlich sind, um es vor dem Verschwinden unter dem Meer zu bewahren.