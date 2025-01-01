Venedig - Zerfall des Handelsimperiums | Doku
45 Min.Ab 12
45 Min.Ab 12
Venedig - Zerfall des Handelsimperiums | Doku
Venedig – Stadt des Wassers und der Brücken. Das einstige Handelsimperium stieg zu einer der mächtigsten Republiken seiner Zeit auf. Doch diese goldene Ära ist längst Geschichte und die Stadt droht in den Fluten des Meeres unterzugehen. Dank privater Investoren können Wahrzeichen saniert werden – doch der Verfall lässt sich nicht aufhalten. Es muss dringend etwas geschehen, sonst wird La Serenissima, dieser magische und märchenhafte Ort, für immer verschwinden.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71