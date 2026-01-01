Venus im Pelz
92 Min.Ab 16
92 Min.Ab 16
Venus im Pelz
Nach einem langen Tag voller enttäuschender Castings ist der Pariser Theaterregisseur Thomas kurz davor alles hinzuwerfen. Keine der Schauspielerinnen, die sich bei ihm vorstellen, entspricht seinen Vorstellungen. Dann taucht Vanda auf. Vanda scheint all das zu verkörpern, was Thomas zutiefst verabscheut: Sie ist grob, naiv und einfältig, und würde vor nichts zurückschrecken, um die Rolle zu bekommen. Während der Vorsprechprobe beginnt zwischen beiden ein intensives Spiel, das die heimlichsten Leidenschaften weckt.
Genre:Drama
Produktion:FR, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Prokino