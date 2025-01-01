Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verdammt - Das Schicksal der Ketzerinnen

45 Min.Ab 16
45 Min.Ab 16
Im Anschluss an den Spielfilm "Die Ketzerbraut" taucht die Doku noch tiefer in die Welt des Spätmittelalters ein. Wir erzählen drei faszinierende, historisch verbürgte Frauenschicksale ähnlich denen der Filmfiguren "Veva" und "Walpurga von Gigging". Alle drei stellen sich gegen die Normen und Ungerechtigkeiten ihres Lebens im 16. Jahrhundert. Sie kämpfen für die Freiheit ihres Standes, für ihre Religion, das Leben ihrer Glaubensbrüder oder aber auch schlicht für ihre eigene Stellung und Macht. Veränderungen scheinen möglich in dieser Zeit. Rechte: Sat.1

Genre:
Spezial, Dokumentation, Geschichte
Produktion:
DE, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Sat.1