Verdammt verliebt - Mein Ausweg aus der Ehehölle
45 Min.Ab 12
45 Min.Ab 12
Verdammt verliebt - Mein Ausweg aus der Ehehölle
Laut Statistik hat jede vierte Frau in Deutschland schon einmal häusliche Gewalt erfahren. Betroffen sind Frauen jeden Alters und jeder sozialen Schicht. In dieser Doku berichten vier Opfer von ihren Erfahrungen - ebenso wie ein Täter. Neben Familienministerin Manuela Schwesig kommen auch Experten für Gewaltprävention zu Wort, und die Kamera begleitet die Abteilung Opferschutz der Münchner Polizei. Außerdem zeigt die Dokumentation Wege aus der Gewaltspirale auf.
Genre:Spezial, Dokumentation, Interview
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1