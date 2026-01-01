Vergewaltigt - Das Geheimnis einer Nacht
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Vergewaltigt - Das Geheimnis einer Nacht
Die Ärztin Maria Jonasson beschuldigt ihre Kollegen Dr. de Winter und Dr. Jordan der brutalen Vergewaltigung. Doch im nachfolgenden Prozess warten böse Überraschungen auf sie und ihren jungen Anwalt Leonard Benjamin: Die Videoaufzeichnungen einer Überwachungskamera sind plötzlich spurlos verschwunden. Zusätzlich versucht die Gegenpartei gnadenlos, Marias bewegtes Liebesleben aufzudecken. Für Anwalt Benjamin wird der Fall zum Albtraum zwischen Wahrheit und Lügen. Rechte: ProSieben
Genre:Drama, Thriller
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben