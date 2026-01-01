Verliebt in den Bräutigam
Verliebt in den Bräutigam
Charlotte und Rory sind seit Kindertagen unzertrennliche beste Freunde – und haben vor neun Jahren einen verrückten Pakt geschlossen: Wenn sie bis zu ihrem 30. Geburtstag nicht verheiratet sind, heiraten sie einfach einander. Kurz vor dem entscheidenden Datum bricht Rory zu einer Weltreise auf. Erst seine Abwesenheit lässt Charlotte erkennen, dass die Gefühle, die sie für ihn hegt, längst über Freundschaft hinausgehen. Doch ein Jahr später kehrt Rory überraschend zurück – und ist verlobt. Charlotte soll sogar seine Trauzeugin sein. Mutig stürzt sie sich in die Hochzeitsvorbereitungen, doch das Schicksal führt sie von einem Fettnäpfchen ins nächste: vergessene Ringe, chaotische Proben, verirrte Gäste – und ständig dieser Herzschlag, wenn Rory sie ansieht. Während die Hochzeit näher rückt, wird Charlotte klar, dass sie ihn schon immer geliebt hat. Doch fühlt Rory dasselbe – oder kommt diese Erkenntnis zu spät?