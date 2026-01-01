Verliebt in eine Elfe
Seit dem Tod seiner Frau wollen dem Kinderbuchautor Tom Nightingale einfach keine Elfen-Märchen mehr einfallen. Seiner kleinen Tochter liest er abends vor dem Zubettgehen nur noch alte Geschichten vor. Dabei wird er von der Elfe Crystal belauscht, die ganz bezaubert ist von den Märchen. Völlig vertieft in Toms Erzählkunst kommt es zu einem Unfall, bei dem sie sich in einen Menschen verwandelt und gleichzeitig ihr Gedächtnis verliert. Während Tom die unbekannte Schöne ins Krankenhaus bringt herrscht im Elfenreich helle Aufregung; da der böse "Collector" Crystals Seele rauben will. Ob die gutmütigen Elfen-Detektive Oddkin und Bodkin es schaffen werden, ihm zuvorzukommen, um Crystal zu retten? Crystal ahnt nichts von alledem und beginnt dafür sich allmählich in ihren Retter zu verlieben, was ihre Situation nur noch komplizierter macht...