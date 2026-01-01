Verliebt in Mexiko
Verliebt in Mexiko
Claire, eine ehrgeizige Journalistin, träumt davon, ihren eigenen Foodblog groß herauszubringen. Doch ihre Chefin sieht sie lieber als Autorin für alberne Online-Quizze – frustriert bucht Claire kurzerhand einen Urlaub nach Mexiko. Dort findet sie nicht nur Sonne und Strand, sondern auch neue Freunde: die warmherzige Hotelmanagerin Esmeralda und den charmanten Gastwirt Juan. Alles könnte so entspannt sein, wäre da nicht Antonio – der freche, selbstbewusste Koch, der Claire mit seiner großen Klappe regelmäßig zur Weißglut treibt. Doch hinter dem hitzigen Temperament verbirgt sich ein Talent, das Claire völlig überrascht. Zwischen bunten Märkten, würzigen Aromen und romantischen Sonnenuntergängen beginnt eine Geschichte voller Humor, Herzklopfen und kulinarischer Leidenschaft. Und Claire muss sich fragen: Ist ihr größtes Abenteuer wirklich der Blog – oder die Liebe, die sie nie geplant hat?