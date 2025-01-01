Verlorene Liebe in der Wildnis
86 Min.Ab 0
86 Min.Ab 0
Verlorene Liebe in der Wildnis
Joey will seiner Freundin Claire einen ganz besonderen Heiratsantrag machen und plant einen romantischen Ausflug ins Grüne. Als es zu einem unerwarteten Unfall kommt, müssen sich die beiden jedoch alleine durch die Wildnis schlagen. Dabei trifft Joey auf die hübsche Rangerin Natalie und Claire läuft ihrem Ex-Freund Colt in die Arme ...
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© OneGate Media GmbH