Verlust und Verlangen
102 Min.Ab 12
102 Min.Ab 12
Verlust und Verlangen
Arif ist Schriftsteller und hat mit seinem Beruf keinen großen Erfolg. Während er versucht, die Frauen zu verstehen und überlegt, ob es die wahre Liebe wirklich gibt, trifft er die mysteriöse Müzeyyen. Im Gegensatz zu anderen Frauen stellt Müzeyyen keine Ansprüche, was Arif schwer beeindruckt. Sie scheint die erste Frau zu sein, die Arif zuhört und sich ihm nicht aufdrängt. Doch dann kommt er hinter ihr Geheimnis.
Genre:Romanze, Drama
Produktion:TR, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG