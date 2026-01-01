Vermisst - Liebe kann tödlich sein
93 Min.Ab 12
Claudia fährt mit ihrem Freund Thomas und ihrem neunjährigen Sohn in den Urlaub nach Griechenland. Es ist das erste Mal, dass die drei zusammen verreisen. Gleich in der ersten Nacht gerät das Paar in einen heftigen Streit - es geht um das Thema Heiraten: Thomas will, Claudia nicht. Wutentbrannt verlässt Thomas daraufhin die Wohnung - und bleibt fortan verschwunden ...
Genre:Thriller, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2007
Copyrights:© Cinemakers Film GmbH