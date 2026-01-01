Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Vermisst - Liebe kann tödlich sein

Vermisst - Liebe kann tödlich sein

93 Min.Ab 12
SAT.1 emotions93 Min.Ab 12
Joyn Plus
SAT.1 emotions
Vermisst - Liebe kann tödlich sein

Vermisst - Liebe kann tödlich sein

Claudia fährt mit ihrem Freund Thomas und ihrem neunjährigen Sohn in den Urlaub nach Griechenland. Es ist das erste Mal, dass die drei zusammen verreisen. Gleich in der ersten Nacht gerät das Paar in einen heftigen Streit - es geht um das Thema Heiraten: Thomas will, Claudia nicht. Wutentbrannt verlässt Thomas daraufhin die Wohnung - und bleibt fortan verschwunden ...

Genre:
Thriller, Krimi-Drama
Produktion:
DE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Cinemakers Film GmbH