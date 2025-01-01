Verrückt und gefährlich
86 Min.Ab 12
Verrückt und gefährlich
Nach dem Tod seines Vaters, der für seine außergewöhnlichen Forschungen den Nobelpreis erhielt, wird Milliardär und Physiker Jerry Cornelius in die Suche nach dem mysteriösen, vom Vater entwickelten "Endprogramm" verwickelt. Besagtes Programm zur perfekten Selbst-Kopie eines Menschen ist auf einem Mikrofilm gespeichert. Hinter dem ist nicht nur eine Gruppe von Wissenschaftlern unter Führung von Miss Brunner her, sondern auch eine Untergrundorganisation der Nazis.
Genre:Science Fiction
Produktion:GB, 1973
Altersfreigabe:
