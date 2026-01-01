Verschuldet und ausgegrenzt: Leben ohne Krankenversicherung
51 Min.Ab 12
51 Min.Ab 12
Verschuldet und ausgegrenzt: Leben ohne Krankenversicherung
Wer krank ist und zum Arzt geht, der bekommt medizinische Hilfe und Medikamente, auf Krankenschein oder per Vorkasse und Rückerstattung - je nachdem, ob gesetzlich oder privat versichert. Doch bei mehr als 80.000 Personen in Deutschland geht das nicht: Sie haben schlicht keine Krankenversicherung! Focus TV hat Menschen ohne Krankenversicherung getroffen. Die Focus TV Reportage zeigt deutschlandweit den Alltag in den Praxen für Nichtversicherte und berichtet über Menschen in Not, die durchs Raster der Gesetzgebung gefallen sind.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71