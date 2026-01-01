Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Versunken im Meer - Geisterschiffe in Nord- und Ostsee

Versunken im Meer - Geisterschiffe in Nord- und Ostsee

49 Min.Ab 6
WELT49 Min.Ab 6
WELT

Versunken im Meer - Geisterschiffe in Nord- und Ostsee

Wracks hüten Geheimnisse und können gefährlich sein, selbst Jahrzehnte nach ihrem Untergang. Die TV-Dokumentation „Versunken im Meer - Geisterschiffe in Nord- und Ostsee“ begleitet die spannende, und oft auch riskante Arbeit von Wissenschaftlern und Tauchern. In den Tiefen der Nordsee erkunden sie ein Kriegsschiff aus dem Ersten Weltkrieg. Und in der Ostsee Wracks, die als Hindernisse auf vielbefahrenen Schifffahrtsrouten liegen.

Genre:
Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© welt