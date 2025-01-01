Verurteilt: Harvey Weinstein
56 Min.Ab 12
Harvey Weinstein ist nicht nur als genialer Filmproduzent bekannt, sondern auch als verurteilter Sexualstraftäter. Als im Jahr 2017 Missbrauchsvorwürfe laut werden, melden sich daraufhin zahlreiche weibliche Opfer und berichten von sexuellen Übergriffen. Die Dokumentation beleuchtet den Fall Harvey Weinstein, und begleitet Frauen, die dasselbe Schicksal teilen, durch den Gerichtsprozess.
Genre:Dokumentation
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
