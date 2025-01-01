Very Bad Things
Den letzten Abend vor der Hochzeit mit Laura wollen Robert, Charles, Michael und Adam ihrem Freund Kyle richtig versüßen. Doch bei der Party in einem Hotelzimmer in Las Vegas kommt die Stripperin Tina durch einen Unfall ums Leben. Und auch ein ungebetener Zeuge vom Sicherheitsdienst des Hotels kommt um. In Panik geraten, vergraben sie die Leichen in der Wüste. Ab jetzt geht nicht nur schief, was schiefgehen kann, die Freunde zerfleischen sich gegenseitig in ihrer Hysterie.
Genre:Drama
Produktion:US, 1998
16
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited