Viehzucht in der Sandsteppe? | Schweden Doku
53 Min.Ab 12
53 Min.Ab 12
Viehzucht in der Sandsteppe? | Schweden Doku
In Südschweden findet man die vielfältigsten Landschaften des Landes. Unter anderem große Gebiete, die als Weidelandschaft genutzt werden. Die Besonderheit dabei: es handelt sich um Sandsteppen. Wie bewirtschaften die Schweden dieses besondere Land und warum spielt die Viehzucht in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle?
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71