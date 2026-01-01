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Viehzucht in der Sandsteppe? | Schweden Doku

53 Min.Ab 12
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Viehzucht in der Sandsteppe? | Schweden Doku

In Südschweden findet man die vielfältigsten Landschaften des Landes. Unter anderem große Gebiete, die als Weidelandschaft genutzt werden. Die Besonderheit dabei: es handelt sich um Sandsteppen. Wie bewirtschaften die Schweden dieses besondere Land und warum spielt die Viehzucht in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle?

Genre:
Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Studio71