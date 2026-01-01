Vietnams gesunde Küche
30 Min.Ab 6
30 Min.Ab 6
Vietnams gesunde Küche
Vietnam ist grösser und hat mehr Einwohner als Deutschland. Die Meeresküste des südostasiatischen Landes ist über 3300 Kilometer lang. Die leidvolle Geschichte in der 2. Hälfte des letzten Jahrhunderts hat dazu geführt, dass Vietnam hierzulande etwas in Vergessenheit geraten ist. Obwohl Vietnam kulinarisch viel zu bieten hat, wurde seine Küche nie so populär wie die des Nachbarlandes Thailand.
Genre:Spezial, Kochen, Reise
Produktion:CH, 2012
Altersfreigabe:
6