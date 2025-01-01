Volition - Face Your Future
93 Min.Ab 16
Volition - Face Your Future
James Odin (Adrian Glynn McMorran) hat hellseherische Fähigkeiten und der Lauf seines Lebens scheint vorherbestimmt. Als Kind überlebte er als Einziger einen schweren Verkehrsunfall, bei dem auch seine Mutter starb. Der damals 7-Jährige hatte die Tragödie vorhergesehen, aber niemand glaubte ihm. Mehr als 20 Jahre später nutzt James seine besondere Begabung für kleine Gaunereien, mit denen er sich über Wasser hält. Als er jedoch plötzlich eine Vision seiner eigenen baldigen Ermordung hat, versucht er, sein Schicksal zu ändern...
Genre:Science Fiction
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
16
