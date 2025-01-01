Volltreffer
88 Min.Ab 12
Axel Stein und Julia Hartmann in der BVB-Fankurve: FC Bayern-Funktionärin Viktoria soll in Dortmund einen beliebten Kicker abwerben. Während eines Spiels trifft sie ein Ball so hart am Kopf, dass sie in Ohnmacht fällt. Als Viktoria wieder aufwacht, hat sie vergessen, wer sie ist. Das nutzt BVB-Vollblut-Fan Philipp aus: Er gaukelt ihr vor, sie sei seine Frau und glühender Dortmund-Fan - schließlich muss der drohende Transfer mit allen Mitteln verhindert werden ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2016
