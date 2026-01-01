Vom Ex-Mann ermordet: Liebe oder Hass? | Criminal Pursuit
Vom Ex-Mann ermordet: Liebe oder Hass? | Criminal Pursuit
Im Januar 1987 wird eine junge Dame in ihrem Haus in einem Vorort von Atlanta niedergeschossen. Ein Fremder will der Frau zunächst Blumen liefern, als er plötzlich seine Waffe zückt und auf sie zielt. Als die Behörden keine stichhaltigen Beweise vorlegen können, die jemanden mit dem Verbrechen in Verbindung bringen, wird der Fall auf Eis gelegt. Elf Jahre später ändert eine unerwartete Wendung alles. War der Täter etwa einer ihrer engsten Vertrauten? Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.