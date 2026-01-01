Vom Fallen Und Schweben
16 Min.Ab 18
16 Min.Ab 18
Vom Fallen Und Schweben
Ein einfühlsames Drama, das drei Charakteren auf ihrer Reise durch eine Nacht folgt. Es fängt ein, wie sich die Charaktere mal langsam aufeinander zu und mal mit Wucht voneinander weg bewegen. Geführt von einem Drang nach Unabhängigkeit, Anziehung und Illusionen. Die Nacht verändert das Gefühl für einander und lässt da eine Bindung entstehen, wo eine andere zu zerbrechen beginnt.
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© OUTtv Media B.V.