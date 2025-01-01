Von Hass zu Terror | True Crime Doku
Ein Polizist des Bundesstaates Arkansas wird angeschossen und getötet. Den Beamten gelingt es den Schützen nach einer Verfolgungsjagd und einer Schießerei festzunehmen. Das ATF wird alarmiert, nachdem die Beamten im Fahrzeug des Mannes Waffen und Sprengstoff finden. Die Untersuchung der Waffen führt sie zu drei Männern, die alle Mitglieder des „The Covenant, the Sword and the Arm of the Lord“ (CSA) sind - einer rassistischen, antisemitischen paramilitärischen Gruppe, die in Arkansas in einer befestigten Anlage mit Waffenlagern lebt. Das FBI und das ATF umstellen das Gelände, doch die Mitglieder leisten mehrere Tage lang Widerstand. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.