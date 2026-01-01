Von Verbrecherjagd bis Wildunfall: Polizeieinsätze in Stadt & Land
Von Verbrecherjagd bis Wildunfall: Polizeieinsätze in Stadt & Land
Kriminalität und Randale in der Großstadt – Rasenmäher-Diebstahl und Wildunfälle auf dem Land: Unterschiedlicher könnte der Alltag von Polizisten in den Metropolen und in den ländlichen Gegenden kaum sein. Focus TV hat zwei Polizeiteams aus Niedersachsen bei ihren Einsätzen in verschiedenen Revieren begleitet: Während die Beamten Saskia Köhler und Tobias Drewitz im Ballungsraum Hannover derzeit besonders mit der Überwachung der Corona-Regeln zu tun haben, kämpfen ihre Kollegen Petra Liebert-Engel und Holger Köhnke in der Lüneburger Heide mit den vielen Verkehrsunfällen im Herbst. Beide haben zusammen mehr als 50 Dienstjahre Erfahrung, dagegen sind die zwei jungen Polizeikommissare aus der Stadt noch relative Neulinge im Job. Jeder hat seine eigene Art im Umgang mit schwierigen Fällen, und davon gibt es genug: Am Hauptbahnhof Hannover überführen die Cops einen gesuchten Verbrecher. Die Landpolizisten müssen dagegen mit kriminalistischem Spürsinn herausfinden, wer auf einer Wiese illegal Schlachtabfälle entsorgt hat. Ob sie den Übeltäter finden? Die Focus TV Reportage über den Polizeialltag der Gegensätze in der Stadt und auf dem Land.