Voodoo Encounters

Aidan Chase reist nach Haiti, um in einer Nervenheilanstalt nach seinem vermissten Bruder zu suchen. Dort angekommen entdeckt er, dass sämtliche Insassen sowie der Leiter der Anstalt von einem blutrünstigen Voodoo-Kult besessen zu sein scheinen. Aiden muss nun die wirkliche Welt außerhalb der Anstaltsmauern zurücklassen und sich tief in die Abgründe des Voodoo-Geistes begeben, um seinen Bruder zu retten, sonst werden beide bis in alle Ewigkeit verdammt sein. Rechte: Falcom
Genre:Horror, Drama
Produktion:US, 2014
