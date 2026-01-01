Vor uns das Meer
98 Min.Ab 6
98 Min.Ab 6
Vor uns das Meer
Colin Firth und Rachel Weisz in einem packenden Drama nach einer wahren Geschichte: Der britische Amateursegler Donald Crowhurst bricht im Jahr 1968 zu einem waghalsigen Abenteuer auf. Er will allein um die Welt segeln. Getrieben von seinem unerschütterlichen Ehrgeiz, muss er sich jedoch bald eingestehen, dass ihn die See, die Einsamkeit und seine eigenen Dämonen an den Rand des Erträglichen treiben.
Genre:Biografie, Drama
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studiocanal GmbH