Vorhang auf für Cyrano
114 Min.Ab 0
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Vorhang auf für Cyrano
1897, Paris: Der junge Edmond Rostand ist als Bühnenautor ein potenzielles Genie. Leider waren seine bisherigen Stücke Flops. Doch dann soll sich das Blatt zu Edmonds Gunsten wenden - der berühmte Komödiant Constant Coquelin besteht darauf, die Hauptrolle in seinem neuen Stück zu spielen. Das einzige Problem: In drei Wochen soll Premiere sein und Edmond hat noch kein Wort geschrieben.
Genre:Tragikomödie
Produktion:FR, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Prokino