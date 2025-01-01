VW Beetle RSI: Schwachsinn oder geil? | Nur 250 Stück!
VW Beetle RSI: Schwachsinn oder geil? | Nur 250 Stück!
Der VW Beetle RSI ist wirklich ein Unikat! Nur 250 Stück weltweit – und das mit einem Promi-Vorbesitzer! Mit 224 PS, handgeschaltet und einer Fahrdynamik, die du so bei keinem anderen Beetle findest. Zwei wurden in Blau gebaut, der Rest in Silber. Das Ding ist nicht nur ein Auto, sondern ein echtes Sammlerstück, das heute nur noch zweimal existiert! Was VW damals da auf die Straße gebracht hat, ist echt aus einer anderen Welt. Aber die Frage bleibt: Ist der VW Beetle RSI gut gealtert und vielleicht sogar der beste Beetle aller Zeiten?
