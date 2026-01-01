VW Tiguan 2025: Ist er sein Geld wert? | Knapp 60.000€ für Vollausstattung!
31 Min.Ab 12
31 Min.Ab 12
VW Tiguan 2025: Ist er sein Geld wert? | Knapp 60.000€ für Vollausstattung!
VW Tiguan 2025 ein überteuertes Familienauto? Wir haben uns den VW Tiguan 2025 mit Vollausstattung geschnappt – über 58.000 Euro für das komplette Paket! ? Ist er das wirklich wert? Obwohl viele das Familienauto feiern, suchen wir für euch das „Haar in der Suppe“. Ist der VW Tiguan 2025 wirklich den Preis wert oder nur ein überteuertes SUV?
Genre:Spezial, Auto
Altersfreigabe:
12