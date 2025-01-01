WÄRMEPUMPE in jedem ALTBAU! Geheimtipp Wärmepumpen Heizkörper?
Wärmepumpe in jedem Altbau? Auch ohne Fußbodenheizung lässt sich eine Wärmepumpe effizient einsetzen. Wir rüsten unseren Altbau mit Wärmepumpenheizkörper Powerkon LT von Kampmann aus und zeigen die Umrüstung in der Praxis. Eine Wärmepumpe im Altbau – geht das überhaupt? Wir zeigen euch, wie es auch ohne Fußbodenheizung funktioniert! Zusammen mit Heizungsbau-Experte Benny von *481 kW* haben wir eine Lösung entwickelt, die selbst bei begrenzten Heizflächen oder Altbaubedingungen funktioniert. In diesem Video erfahrt ihr: ✅ Wie Wärmepumpenheizkörper arbeiten und warum sie so effizient sind. ✅ Die Vorteile von PowerKon LT bei der Altbau-Sanierung. ✅ Wie schnell und einfach die Installation funktioniert. ✅ Warum die Lautstärke der Ventilatoren kein Problem ist. ✅ Wie auch Kühlung mit diesen Heizkörpern möglich ist. *Höhepunkte:* Austausch eines Altbau-Heizsystems inklusive Ölkessel. Effizienzsteigerung durch Heizlastberechnung und innovative Heizkörper. Detaillierte Einblicke in die Technik und Praxisinstallation. Zum Nachrechnen: Kampmann bietet einen Anwendungsrechner, um den Heizbedarf und die passende Lösung für eure Räume zu ermitteln. Fördermöglichkeiten: Die Kampmann PowerKon LT Heizkörper sind förderfähig – sprecht mit eurem Energieberater!