Waffentaucher von Namibia: Die Suche nach Kanonen & Granaten unter Wasser
11 Min.Ab 12
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Waffentaucher von Namibia: Die Suche nach Kanonen & Granaten unter Wasser
Namibia: das ehemalige Deutsch-Südwest Afrika. Nach dem ersten Weltkrieg endete die Zeit Deutschlands als Kolonialmacht. Auf der Flucht vor den anrückenden Engländern warfen die deutschen Truppen ihre Waffen in ein geheimnisvolles Gewässer, das bodenlos tief sein soll: den Otjikoto-See. 90 Jahre später steigen Taucher hinab in die Tiefen des Sees und suchen nach den alten Waffen, nach Feldgeschützen, Maschinenkanonen oder Gebirgshaubitzen. Dabei hoffen sie, einige wertvolle Kostbarkeiten zu finden. Doch bei ihrer Sicherstellung gibt es unerwartete Probleme. Focus TV begleitete den Bergungstrupp 2002 auf seiner spannenden Reise in die Tiefen der Geschichte.
Genre:Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71