Wahl der deutschen Weinkönigin - Mehr als nur ein Titel
Wahl der deutschen Weinkönigin - Mehr als nur ein Titel
Sie bringen den Glanz und Glamour vergangener Zeiten in die Provinz: Deutschlands Königinnen der Landwirtschaft. Obwohl der Adel bei uns seit mehr als 95 Jahren offiziell abgeschafft ist, „herrschen“ hierzulande hunderte Hoheiten über ganze Königreiche aus Trauben, Erdbeeren und Kartoffeln. Über fast jede Obst- oder Gemüseregion wacht eine freundliche Majestät. Die Renaissance des Agrar-Adels ist eine Mischung aus wahrgewordenem Mädchentraum und geschickter Werbung für landwirtschaftliche Produkte. Doch für die jungen Frauen gestaltet sich der Griff nach der Krone oft nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Die Bewerberinnen müssen ein Auswahlverfahren durchlaufen, das mehr verlangt als bloße Schönheit. Gefragt sind Schlagfertigkeit, Charme, Fachwissen, Allgemeinbildung und gute rhetorische Fähigkeiten. Focus TV hat zwei Thron-Anwärterinnen im Kampf um den königlichen Titel begleitet. Tanja Huber aus Herxheim am Berg stellt sich zur Wahl der pfälzischen Weinkönigin. Für die junge Winzerin ist der Weg vom Weinberg auf die royale Bühne ein Nervenkitzel. Kann sie sich gegen vier Konkurrentinnen durchsetzen? Alessa Romani aus dem niedersächsischen Fallersleben will sich in ihrer Heimat zur Kartoffelkönigin krönen lassen. Amtskolleginnen aus nah und fern sollen dabei für eine „standesgemäße“ Kulisse sorgen. Gelingt es ihr, sich den großen Traum zu erfüllen?