Wahnsinnig Verliebt
Angelique liebt Loic, den smarten Herzchirurgen, aber dieser ist unglücklicherweise mit einer anderen verheiratet und zu allem Überfluss wird er auch noch Vater. Die Gefühle der jungen hübschen Kunststudentin werden auf eine harte Probe gestellt. Heimliche Treffen, einsame Nächte und tagelanges Warten sind offenbar alles, worauf Angelique hoffen darf - so hat es den Anschein. Nach einer Fehlgeburt verlässt Loics Frau Mann und Haus, nichts steht der Verwirklichung von Angeliques Träumen nun mehr im Wege. Aber warum läuft in Loics bisher so wohl geordnetem Leben plötzlich alles schief? Eine Patientin, die ihm erfolglos Avancen macht, verklagt ihn des tätlichen Angriffs. Mysteriöse Anrufe, anonyme Briefe und makabre Päckchen versetzen den Arzt in Angst und Schrecken. Und dann gibt es eine Tote: Die liebestolle Patientin wird erschlagen aufgefunden...