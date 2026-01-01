Waiting for the Barbarians
110 Min.Ab 16
110 Min.Ab 16
Waiting for the Barbarians
Romanverfilmung mit Johnny Depp, Robert Pattinson und Mark Rylance: Colonel Joll versteht es, Gesetzte und Vorschriften auszulegen, wie es ihm beliebt. So stattet er dem vom Magistraten verwalteten Gebiet einen Besuch ab. Die einheimischen Nomaden sieht er als Barbaren an, die einen Angriff auf das Empire planen. Um Geständnisse zu erzwingen, schreckt Colonel Joll auch nicht vor Folter zurück. Machtlos sieht der Magistrat zu, wie nach und nach alles um ihn herum zerstört wird.
Genre:Historisches Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH