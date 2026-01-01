Wakefield - Dein Leben ohne dich
109 Min.Ab 0
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Wakefield - Dein Leben ohne dich
Howard Wakefield, erfolgreicher Anwalt und Familienvater, verschwindet spurlos – doch er ist nie wirklich weg. Vom Dachboden seiner Garage aus beobachtet er heimlich das Leben seiner Frau und Kinder, das ohne ihn weitergeht. Was als Flucht vor dem Alltag beginnt, wird zu einem düsteren Selbstexperiment. Während draußen die Welt ihn vermisst, versinkt Howard in Isolation, Wahnsinn und der Frage: Wer bin ich ohne mein Leben? Ein packendes Psychodrama über Identität, Entfremdung und die gefährliche Freiheit, alles hinter sich zu lassen.
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
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