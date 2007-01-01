Wallacea - Expedition zur Wiege der Meeresfauna
44 Min.Ab 6
Die Dokumentation besucht eines der letzten Naturparadiese der Erde, das malaiische Archipel. An der biogeografischen Trennlinie zwischen asiatischer und australischer Flora und Fauna, der so genannten "Wallace-Line", benannt nach ihrem Entdecker, versucht ein Forscherteam herauszufinden, ob in der Region zwischen Bali und Lombok und zwischen Borneo und Sulawesi auch unter Wasser eine unsichtbare Grenze verläuft. Dabei begeben sie sich auf die Spuren des britischen Forschers Alfred Russell Wallace, der Mitte des 19. Jahrhunderts jene geheimnisvolle Naturgrenze entdeckte.
