War der Absturz ein Pilotenfehler? | Ice Pilots
Eines der Löschflugzeuge der Ice Pilots ist in der Türkei angekommen. Nun müssen die Piloten trainieren, dabei stürzt die Maschine auf die Landebahn. Handelt es sich um einen Pilotenfehler? Das erfährst du in dieser Folge von Ice Pilots. Hier seht ihr Folge11. der 1. Staffel Ice Pilots. Ice Pilots ist eine 13-teilige Real-Doku-Serie über eine unorthodoxe Fluggesellschaft im Norden Kanadas. Die in Yellowknife stationierte Buffalo Airways fliegt Propeller-Flugzeuge aus dem 2. Weltkrieg – große alte Flugzeuge, erbaut von "Rosie, dem Kettennieter". Sie fliegen zu entfernten Außenposten, um diese mit lebenswichtigen Gütern zu versorgen. Die Rookie Piloten trotzen eisigen Temperaturen, Unwettern und Pannen, um Menschen und Frachten über die verbotene Arktis fliegen. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.