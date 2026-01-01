War Of The Worlds: The Attack
84 Min.Ab 12
84 Min.Ab 12
War Of The Worlds: The Attack
Die drei Astronomie-Student:innen Hannah (Lara Lemon), Herbert (Sam Gittins) und Ogilvy (Alhaji Fofana) wollen in Südengland einen Meteoritenschauer beobachten. Doch das Spektakel am Nachthimmel entpuppt sich als apokalyptische Alien-Invasion! Während das britische Militär vergeblich versucht, die technologisch überlegenen Außerirdischen zurückzuschlagen, flüchtet das Trio vor dem tödlichen Angriff in einen Londoner Vorort. Aber auch in der Millionenmetropole ist kein Mensch sicher... - Der Kurzfilm „Homes of Hope“ (2017) von Regisseur Junaid Syed wurde u.a. beim New York City International Film Festival ausgezeichnet.
Genre:Science Fiction, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.