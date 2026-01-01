Warum Weltreiche scheitern: Aufstieg und Fall der Imperien
86 Min.Ab 12
86 Min.Ab 12
Warum Weltreiche scheitern: Aufstieg und Fall der Imperien
Warum gehen mächtige Weltreiche unter? Das Römische Reich, das Byzantinische Reich, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation und das Ägyptische Reich – sie alle stiegen im Pulsschlag der Geschichte auf und zerfielen wieder in die Annalen der Zeit. In dieser XL-Doku erkunden wir die Geheimnisse hinter dem Aufstieg und Fall dieser imposanten Imperien. Welche Faktoren führten zu ihrem Zerfall? Welche Machtkämpfe, Intrigen und äußeren Einflüsse spielten eine Rolle? Und vor allem: Welche Lehren können wir aus ihrer Geschichte für die Gegenwart und Zukunft ziehen?
Genre:Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71