Was ist bloß mit meinen Männern los?
95 Min.Ab 6
95 Min.Ab 6
Was ist bloß mit meinen Männern los?
Die heile Welt des zwölfjährigen Fridolin gerät aus den Fugen: Seine Eltern, der erfolgreiche Richter Dr. Daniel Sternberg und die Landschafts-Architektin Elli Sternberg, wollen sich trennen. Der Junge überlegt, wie er die beiden wieder zusammenbringen kann. Im Internet findet Fridolin ungewöhnliche Hilfe: Er stößt auf Boschi. Der Kobold zaubert Fridolin kurzerhand in den Körper seines Vaters. Dieser wiederum wacht am nächsten Tag als kleiner Junge auf ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1