Weihnachten im Herzen
Die Vorfreude auf Weihnachten könnte bei Darcy und Aiden nicht größer sein. Umso betroffener ist das Paar, als es von der bevorstehenden Schließung des Gemeinschaftshauses erfährt. Gemeinsam mit Nachbar Henley, dessen Cousin Marcus und Hund Bailey fassen Darcy und Aiden den Entschluss, den geschichtsträchtigen Ort zu bewahren.
Genre:Feiertag, Romantische Komödie
Produktion:US, 2019
