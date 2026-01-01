Weihnachten in der Holly Lane
87 Min.
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Weihnachten in der Holly Lane
Die Sandkastenfreundinnen Sarah, Riley und Cat verbinden mit ihrer Kindheit wunderschöne Momente in Sarah´s Elternhaus in der Holly Lane, wobei die schönsten Erinnerungen die Weihnachtszeit in dem gemütlichen Haus betreffen: gemeinsames Schmücken des Weihnachtsbaumes, ausgelassenes Kekse backen und das Aufhängen der Socken über dem Kamin. Als Erwachsene treffen sich die drei Freundinnen wieder in der Holly Lane, doch das Haus und somit der Ort aller Kindheitserinnerungen ist nach Sarah´s Scheidung vom Verkauf bedroht. Riley und Cat beschließen Sarah zu helfen und das Haus sowie ihr gemeinsames Weihnachten zu retten. Werden sie es schaffen?
Genre:Feiertag, Drama
Produktion:US, 2018
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH